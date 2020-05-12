Twitter разрешила сотрудникам перейти на "вечный" режим удалёнки после пандемии

Компания Twitter Inc разрешила своим сотрудникам, работающим в удалённом режиме из-за коронавирусной инфекции, придерживаться подобного формата и после окончания пандемии.

— Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши работники находятся в ситуации, которая позволяет им совершать деятельность из дома, и они хотят продолжать это постоянно, мы поможем этому сбыться, — сказано в сообщении, опубликованном в блоге компании.

В заявлении также отмечается, что офисы компании будут открыты не раньше сентября. До осени не планируется никаких мероприятий и деловых поездок, за редким исключением.

Кроме того, социальная сеть запустила специальный хештег #LoveWhereverYouWork ("Работай, где тебе нравится").