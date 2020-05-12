Twitter разрешила сотрудникам перейти на "вечный" режим удалёнки после пандемии

Компания Twitter Inc разрешила своим сотрудникам, работающим в удалённом режиме из-за коронавирусной инфекции, придерживаться подобного формата и после окончания пандемии.
— Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши работники находятся в ситуации, которая позволяет им совершать деятельность из дома, и они хотят продолжать это постоянно, мы поможем этому сбыться, — сказано в сообщении, опубликованном в блоге компании.
Коронавирус: Главное
Главный инфекционист США считает заниженным число смертей от коронавируса в стране
сегодня в 03:29
США примут решение об использовании российских аппаратов ИВЛ после выяснения причин пожара в петербургской больнице
сегодня в 00:52
Вирусолог назвал дату создания реально действующего лекарства от CoViD-19
вчера в 22:32
В заявлении также отмечается, что офисы компании будут открыты не раньше сентября. До осени не планируется никаких мероприятий и деловых поездок, за редким исключением.
Кроме того, социальная сеть запустила специальный хештег #LoveWhereverYouWork ("Работай, где тебе нравится").
Ранее Лайф сообщал, что создатель "Твиттера" пожертвует миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.