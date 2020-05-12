Больница имени Куватова в Уфе возобновила работу после длительного карантина — видео

Видео © LIFE
Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе возобновила свою деятельность после строгого карантина, объявленного 6 апреля. Лайф публикует первые кадры работы медучреждения.
12 мая начался приём пациентов в хирургическом и гинекологическом отделениях, а также в роддоме при больнице.
— Больница начинает свою плановую работу пока в усечённом виде. Терапевтический корпус остаётся для лечения коронавирусных больных с подтверждённым диагнозом. Хирургический корпус начинает работу для чистых плановых пациентов. И, конечно, вся эта работа будет проводиться строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, — рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Гульнара Зиннурова.
Коронавирус: Главное
Главный инфекционист США считает заниженным число смертей от коронавируса в стране
сегодня в 03:29
США примут решение об использовании российских аппаратов ИВЛ после выяснения причин пожара в петербургской больнице
сегодня в 00:52
Вирусолог назвал дату создания реально действующего лекарства от CoViD-19
вчера в 22:32
Медики, возвращающиеся к работе, и пациенты перед плановой госпитализацией должны сдать анализы на CoViD-19.
— У нас проведена полностью дезобработка всех помещений, построены новые шлюзы, отработаны маршруты, по которым должны двигаться пациенты и сотрудники, для того чтобы предотвратить заражение в первую очередь самих сотрудников, а во-вторых, предотвратить попадание в нашу больницу инфекции, — отметила главный врач Эльза Сыртланова.
Пока больница будет принимать не более 15–20 пациентов ежедневно.
Напомним, медучреждение закрыли на строгий карантин с 6 апреля, когда у десятков человек подтвердили заражение коронавирусом. Позже пациенты больницы устроили забастовку после того, как в официально закрытую клинику в палаты к пациентам подселили медиков, у которых был выявлен CoViD-19.