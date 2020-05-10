Стало известно, чем занимаются россияне в Интернете ночью в период самоизоляции

После введения режима самоизоляции ночной интернет-трафик в прошлом месяце увеличился на 11-40 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственный опрос российских операторов сотовой связи.
По данным МТС, больше всего интернет-потребление ночью увеличилось в социальных сетях и мессенджерах (в два раза), онлайн-кинотеатрах и видеосервисах (на 55 процентов) и на сайтах интернет-магазинов (на 35 процентов).
Кроме того, россияне стали проводить больше времени на рабочих интернет-ресурсах — на 27 процентов увеличился трафик в сегменте доступа к удалённым рабочим столам, планировщикам и другим бизнес-приложениям.
Сообщается, что объём трафика в сервисах для взрослых в ночное время остался примерно на том же уровне, что и раньше.
В Wifire также отметили прирост интернет-потребления в ночные часы на 20 процентов. Всё это произошло в основном благодаря соцсетям и стриминговым сервисам.
У "Ростелекома" число пользователей ночью также увеличилось примерно на 20 процентов. Преимущественно благодаря высокому спросу на видеосервисы.
Эксперты считают, что такие изменения происходят из-за того, что в режиме самоизоляции люди больше времени проводят дома. А ночью, когда не нужно отвлекаться на уход за детьми и другие бытовые вопросы, можно поработать, поиграть или посмотреть фильмы.