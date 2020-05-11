Собутыльник по скайпу и психолог онлайн. Сколько стоит снять стресс по объявлению

Россияне решили подсластить затяжную самоизоляцию и пуститься во все тяжкие. Несколько известных интернет-площадок отмечают, что продажи шоколада и козинаков в апреле выросли сразу в три раза. Показатели сравнивали со средними значениями 2019 года и минувшего февраля. Врачи-диетологи беспокоятся, что сладкоежек в недалёком будущем ждут ожирение и дерматит. Но Интернет подсказывает, что расслабиться и перестать грустить можно так, чтобы потом не сгонять лишние килограммы.

По данным "Авито", на самоизоляции россияне начали активно переносить в онлайн свою работу, хобби и обучение. У одних появилось больше свободного времени на саморазвитие, тренировки и общение онлайн, а другим, наоборот, стало одиноко и грустно. Неудивительно, что стал расти спрос на виртуальное общение. Главное правило тут, как и с конфетами, — не навредить.

Друг на час и собутыльник онлайн

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"Готова поддержать любой диалог на ваш выбор, также вы можете предложить любую тему. В данный период времени многие люди сидят на карантине в одиночестве, поэтому я могу стать вашим собеседником на вечер или даже другом", — гласит одно из объявлений. За час разговора с новым другом нужно заплатить 500 рублей. Виртуальная дружба как на развес — за час в среднем продаётся по цене от 500 до 1500 рублей.

Компания напарника для выпивки онлайн оценивается не дороже. В подобных объявлениях общий посыл один — поддержать и выслушать, спасти от одиночества и тоски. Но так ли это на самом деле? Конечно, с одной стороны, кому-то надо просто выговориться — и станет легче. С другой — дружба за деньги может иметь неприятные последствия.

По мнению психотерапевта Дениса Кожевникова, непрофессиональный собеседник на час может усугубить ситуацию со стрессом и загнать человека глубже в депрессию. Под маской таких собеседников часто скрываются начинающие психологи и бабки-гадалки, считает специалист.

— Непрофессиональный человек не может оказать хорошую поддержку и даже может скинуть на собеседника свои проблемы. Например, я обращаюсь с проблемой, а на меня могут навешать свои, — объяснил психотерапевт.

По его мнению, услуга собутыльника на час особенно опасна. Она переводит рамки алкоголизма на новый уровень, когда не нужно никуда выходить, а просто можно позвонить по скайпу и выпить.

— Это не способ снятия стресса, а, наоборот, его усугубление. Алкоголь в стрессе приведёт к ухудшению эмоционального состояния. Многие люди используют спиртное для расслабления, но интоксикация поутру уводит человека в более глубокую депрессию. Этот метод борьбы со стрессом абсолютно неэффективен, — убеждён Денис Кожевников.

Психолог онлайн

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Этот вид онлайн-услуги появился давно. Но пандемия вывела его на новый уровень развития. Специалисты, следуя современным тенденциям и запросам, отмечают в объявлениях, что работают со стрессом, тревожностью, преодолением трудностей в отношениях с близкими.

В среднем услуги специалиста в онлайн-формате стоят примерно от 500–1500 рублей в час. Некоторые берут дороже — по две или даже три тысячи.

Денис Кожевников считает, что не каждый психолог может работать онлайн. При выборе специалиста важно обращать внимание на его квалификацию, сможет ли он на расстоянии "вытянуть" своего пациента.

— Многие психологи проводят только личные встречи. Я тоже долго работал только в таком режиме. Но клиентов стало больше, и принять всех лично было нереально. Нужно было поднять свою квалификацию для того, чтобы работать онлайн, — рассказал психотерапевт. — К сожалению, не все психологи поступают так же. Они не повышают квалификацию, а сидят просто так и онлайн болтают.

Эксперты "Авито" отмечают, что привычные ранее услуги пользователи сайта предлагают теперь в формате онлайн. Большую часть занимают объявления об образовательных курсах, развитии творческих навыков, спортивных нагрузках.

Тренировки-антистресс

Известно, что спорт — прекрасное лекарство от хандры. В Интернете легко найти множество занятий онлайн — йогой, фитнесом, танцами. Например, Алексей из Краснодарского края обещает при оплате 200 рублей за тренировку подобрать нагрузку онлайн-клиенту, подробно объяснить технику упражнений и наладить питание.

Творчество онлайн

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Пандемия открыла для творческого саморазвития необъятные горизонты. Судя по предложениям, по скайпу можно научиться всему — и живописи, и вокалу, и даже игре на фортепиано.

По словам психолога Олега Денисенко, важно использовать все возможности, чтобы не остаться в стрессе. Именно поэтому повысились продажи алкоголя, сладкого, средств контрацепции и спрос на различные услуги, позволяющие поднять настроение. Всё, что направлено на снижение уровня внутреннего дискомфорта и тревожности. В одиночестве неприятные мысли будут возникать, вгоняя человека в те самые неприятные состояния, отметил эксперт.

— Находиться в состоянии стресса очень плохо. Мало того что он приводит просто к дискомфорту, так ещё и разрушает психологически, — объяснил психолог. — Время диктует новые запросы, значит, будет и предложение. И не так важно, чем вы занимаетесь, важно, чтобы это имело положительный эффект для вашего эмоционального состояния.