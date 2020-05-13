Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции. Об этом сообщают аналитики компании "MEGOGO Россия".

По словам гендиректора медиасервиса Виктора Чеканова, кино зачастую играет на чувствах, извлекает глубинные страхи и неврозы.

— Стоит признать, что у истории CoViD-19 и событий "Заражения" действительно немало общего, — приводит слова Чеканова "Ридус".

Премьера фильма "Заражение", главные роли в котором исполнили Мэтт Деймон, Лоуренс Фишберн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу и Брайан Крэнстон, состоялась в 2011 году. Лента была номинирована на премию "Сатурн" в категории "Лучший фильм ужасов / триллер", но проиграла "Девушке с татуировкой дракона".

Гендиректор отметил, что интерес к фильмам-катастрофам начал возрастать в начале марта, с распространением коронавирусной инфекции, а в апреле в лидеры вышел фильм 2011 года, обойдя все мировые блокбастеры.

У детской аудитории самыми популярными стали "Король Лев", "Планета 51", "Артур и война двух миров", "Пушистый шпион", "Реальная белка" и "Как приручить дракона — 3". В целом длительность просмотров детского контента выросла на 28%.

Также отмечается, что у зрителей вырос интерес к спорту, даже несмотря на то, что сейчас весь спортивный мир находится на паузе. Кроме того, многие пользователи искали комедийные фильмы и театральные постановки.