Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах в летний период

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв сообщил, что летом в Россию могут прийти природные катаклизмы.

— Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Катаклизмы могут затронуть все регионы страны, — цитирует Киселёва Ura.ru.

Климатолог отметил, что речь идёт о смерчах, ураганах и сильных ливнях, а в некоторых регионах прогнозируется засуха.

Однако предсказать разрушительность катаклизмов почти невозможно. Как правило, они бывают локальными и кратковременными.

Специалист не исключил, что нынешнее лето, как и в последние годы, окажется жарким. Это может привести к деградации вечной мерзлоты на Крайнем Севере, что повлечёт за собой аварии на линейных объектах. Впрочем, в таянии ледников, по мнению Киселёва, есть и положительные моменты: откроются новые маршруты для судоходства.