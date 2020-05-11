В Совфеде назвали экс-главу МИД Украины идеологом национализма после его слов о Дне Победы

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия не имеет права отмечать День Победы над фашизмом.

— Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне — это реабилитация пособника Гитлера, палача Степана Бандеры, марши его последователей, которые проходят при молчаливом согласии властей. И к этому Павел Климкин, будучи долгое время министром иностранных дел Украины, одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма, прямо приложил руку, — сказал изданию РИА "Новости" Клинцевич.

Он подчеркнул, что День Победы — это общий праздник для всего мира, в том числе для россиян и украинцев.