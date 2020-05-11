В Совфеде назвали экс-главу МИД Украины идеологом национализма после его слов о Дне Победы

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия не имеет права отмечать День Победы над фашизмом.
— Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне — это реабилитация пособника Гитлера, палача Степана Бандеры, марши его последователей, которые проходят при молчаливом согласии властей. И к этому Павел Климкин, будучи долгое время министром иностранных дел Украины, одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма, прямо приложил руку, — сказал изданию РИА "Новости" Клинцевич.
Он подчеркнул, что День Победы — это общий праздник для всего мира, в том числе для россиян и украинцев.
Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над фашизмом, так как сама продолжает развязывать войны. Он также заявил, что РФ нельзя "отдавать победу над нацизмом", которую она пытается "забрать" у Украины и Европы.