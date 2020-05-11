Ветер и дожди с грозами. Москвичам рассказали, какую погоду ждать в ближайшую неделю

Жителей Москвы и Подмосковья в ближайшую неделю ждёт ветреная погода с дождём и грозами, а ближе к выходным возможно похолодание до нуля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По её словам, завтра во второй половине дня к столичному региону подойдёт активный холодный атмосферный фронт, который принесёт кратковременные дожди, местами с грозами, и, возможно, град. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. С утра ожидается 22–24 градуса тепла.

В ночь на 13 мая влияние фронта сохранится, погода будет довольно ветреная и станет холодной. Позднякова отметила, что минимальная температура в Москве в утренние часы составит всего плюс пять-семь градусов, а по области — от двух до семи градусов тепла. До субботы, 16 мая, погода будет облачная с прояснениями и кратковременными дождями. Синоптик подчеркнула, что погода на этой неделе "будет напряжённая и для городских служб, и дачников".