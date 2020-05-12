"Туристы больше не нужны?" Посол Украины обиделся на Турцию за исполнение песни "Катюша"

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха оскорбился тем, что во время передвижного концерта в курортном городе Аланье местные жители исполнили военную песню "Катюша".

Дипломат заявил, что поддержка "провокационных действий" со стороны муниципалитета города является неуважением к чувствам миллионов украинцев.

— Действительно красиво в Аланье. Украинские туристы больше не нужны? — поинтересовался Сибиха в "Твиттере".

Посол объяснил своё недовольство тем, что Россия якобы использует военные песни для манипуляций и пытается "исказить историческую реальность", заявляя о себе как о главном победителе фашизма. Дипломат также добавил, что участники концерта нарушали карантин, подвергая себя и других опасности.