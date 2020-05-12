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"Туристы больше не нужны?" Посол Украины обиделся на Турцию за исполнение песни "Катюша"

Дипломат добавил, что участники акции нарушили карантин и подвергли себя и других опасности.

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Посол Украины в Турции Андрей Сибиха оскорбился тем, что во время передвижного концерта в курортном городе Аланье местные жители исполнили военную песню "Катюша".

Дипломат заявил, что поддержка "провокационных действий" со стороны муниципалитета города является неуважением к чувствам миллионов украинцев.

Действительно красиво в Аланье. Украинские туристы больше не нужны? поинтересовался Сибиха в "Твиттере".

Посол объяснил своё недовольство тем, что Россия якобы использует военные песни для манипуляций и пытается "исказить историческую реальность", заявляя о себе как о главном победителе фашизма. Дипломат также добавил, что участники концерта нарушали карантин, подвергая себя и других опасности.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. В Совфеде его назвали идеологом национализма.

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