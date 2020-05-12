Прилепин — о хакерской атаке на "Бессмертный полк": Это просто антилюди!

Председатель партии "За правду", писатель Захар Прилепин прокомментировал Лайфу попытку хакеров сорвать онлайн-шествие "Бессмертного полка". Он назвал эту акцию жестокой, безнравственной и безумной, а её целью — дестабилизацию.

Прилепин отметил, что привычные манипуляции информацией о Великой Отечественной войне, такие как обсуждение роли Иосифа Сталина или НКВД, перестали работать, поскольку люди уже разобрались во всех тонкостях, и начались такие вбросы, которые можно назвать только бесовщиной от людей, которые "ненавидят" россиян.

— То есть люди, по сути, приходят на национальные кладбища и начинают на этом кладбище устраивать пляски, танцы. Вот надо понимать, что с этими людьми мы никогда ни о чём не договоримся, для этих людей никаких святых понятий нет, это просто антилюди. Как есть Христос и Антихрист, вот есть люди, а есть антилюди, есть победа, а для них антипобеда, — подчеркнул Прилепин.

Он добавил, что с точки зрения разума такая акция ни к чему привести не может, но портит настроение и праздник. Писатель полагает, что это проявление фашизма, который "никуда не ушёл и выпадает в виде осадков", против которых нужно "расправить зонтик" и идти дальше.

— Здесь даже не попытка навредить, а это чистая бесовщина, чистый сатанизм. После всего случившегося в Великую Отечественную войну, после тех потерь, после той скорби, которую испытывает вся страна, после всего, что у нас тут разрушили, наворовали, сожгли, наворотили, вот эти мелкие бесы, которые куражатся в Сети, в виртуальном пространстве, это, конечно, последнее, что нас должно огорчать, — заключил писатель.