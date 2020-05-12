Организаторы "Бессмертного полка" обратятся в СКР из-за фото нацистов во время акции

Сразу несколько спланированных акций злоумышленников были проведены 9 Мая, чтобы сорвать работу проекта "Бессмертный полк онлайн". Пока одни загружали в качестве фото ветеранов войны кадры с офицерами вермахта, кто-то другой запустил серию хакерских атак на ресурс, из-за чего доступ к нему стал временно ограничен. Организаторы "Бессмертного полка" намерены обратиться за помощью в Следственный комитет и первым делом передать правоохранителям список IP-адресов, с которых на сайт проекта загружались фото нацистов.

— Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия "Бессмертного полка онлайн" мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что прежде, чем закончится этот проект, этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, — заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артём Хуторской.

Как пояснила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, атака на сайт проекта началась с шести часов утра по московскому времени в День Победы. В течение трёх часов туда поступило более 90 миллионов запросов.

— Это где-то 18 с половиной тысяч запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен, — сообщила Цунаева.

Также о попытках сорвать работу ещё одного проекта, посвящённого Дню Победы, сообщила председатель центрального штаба движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова. Сайт волонтерыпобеды.рф подвергся аналогичным хакерским атакам.