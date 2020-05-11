Захарова рассказала о своих дедах, воевавших в ВОВ

В рамках проекта "Марафон памяти", который был организован Всероссийским молодёжным движением, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

— Мой дед, Юрий Иванович Захаров, был танкистом, окончил войну командиром разведывательного батальона. Он был награждён орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу". Второй мой дед, Мачук Владислав Григорьевич, был командиром автороты, сражался в рядах Волховского и Второго Украинского фронтов, награждён двумя орденами Красной Звезды. Моя бабушка была труженицей тыла, работала на заводе в Перми, где делала снаряды, — поделилась дипломат.

По словам Захаровой, современное поколение должно перенять у ветеранов чувство взаимной помощи, так как, по её словам, люди сейчас зациклены лишь на своих делах и проблемах.

Кроме того, представитель российского дипведомства коснулась проблемы переписывания истории войны. Захарова отметила, что этому необходимо противостоять сейчас, иначе потом уже будет поздно. Одним из способов, по мнению представителя МИД, может стать создание американо-российского молодёжного движения.