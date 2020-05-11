Со слезами на глазах. "Ночные волки" поздравили ветерана Великой Отечественной войны в Москве — видео

Видео предоставлено Лайфу

Члены мотоклуба "Ночные волки" поздравили в Москве ветерана Великой Отечественной войны Павла Алексеевича Мельникова. Он воевал в составе легендарного 4-го гвардейского танкового Кантемировского корпуса на 1-м Украинском фронте, участвовал в Курской битве, освобождении Курской области и родной Белгородщины, а также в Житомирско-Бердичевской операции.

Герой ВОВ награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Александра Невского, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией" и юбилейными наградами.

Во двор ветерана "ночные волки" привезли танк Т-34 — командиром такого же в военные годы был Павел Алексеевич. Мотоциклисты призвали всех жителей дома подойти к окнам и поблагодарить ветерана за его подвиг и героизм.

Несмотря на возраст (в августе 2020-го Павлу Алексеевичу исполнится 98 лет), он не теряет интереса к жизни и продолжает принимать участие в ветеранском движении города.