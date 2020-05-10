"Гигарама" показала замедленную съёмку авиапарада Победы — видео

На кадрах в слоу-мо видно, как в небе пролетает 75 воздушных судов, среди которых были и самолёты пятого поколения Су-57.

В прошлом году "Гигарама" показала в огромном разрешении шествие "Бессмертного полка", посвящённое 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где участники могли найти себя.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Победы. Он также поздравил соотечественников с 9 Мая, назвав его самым главным и дорогим праздником. За торжественным авиапарадом глава государства следил с крыльца первого корпуса Кремля. Затем президент выступил с обращением к россиянам, которые ежегодно участвуют в шествии "Бессмертного полка" с фотографиями родственников и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.