Жительница Австрии рассказала, как её семья прятала советских офицеров из "блока смерти", рискуя всем

В 1945 году австрийская семья три месяца укрывала у себя дома военнопленных из СССР. Анна Хакль, которая в тот год была 14-летним подростком, рассказала в беседе с телеканалом "360" о той ночи, когда к ним в дом постучался советский солдат.

С 1938 по 1945 год в концлагере Маутхаузен, только по официальным данным, было казнено свыше 122 тысяч человек, из них 32 180 советских граждан. Изначально он был определён как штрафной лагерь в системе концлагерей Германии и использовался как место заключения неисправимых уголовников. Однако с мая 1939-го туда стали определять особо опасных для режима политзаключённых.

В 1944 году в Маутхаузене, который и так был хорошо организованным адом для военнопленных, создали особую территорию — блок № 20, он же "блок смерти", или блок "К", от немецкого слова kugel — пуля. Несмотря на то что как раз-таки снарядов на узников данного барака надсмотрщики жалели. Да и не нужны они были: пленники погибали каждый день сами. Никто не выходил живым.

Заключённым "блока смерти" давали лишь четверть от скудного лагерного пайка. Отопления в бараке не было, дощатого настила для сна — тоже. Люди спали на полу друг на друге в три-четыре слоя. Жарким летом форточки барака заколачивались и военнопленные умирали от удушья, зимой же жильцов блока № 20 выгоняли на мороз и заставляли ползать на коленях в снегу. Под вечер нацисты поливали пол ледяной водой, в которую заключённые ложились спать и, как правило, глаза больше не открывали.

Ежедневно обитатели блока № 20 умирали от голода, холода или рук нацистов. С утренней зарёй трупы складывали в тележку и отвозили в крематорий.

Но в ночь со второго на третье февраля 1945 года советским офицерам удалось невозможное — бежать из "блока смерти" и прихватить с собой примерно 400–500 узников. Используя огнетушители, камни, деревянные колодки обуви, осколки от умывальников, они убили часовых на вышках, преодолели 3,5-метровую стену, ров с водой, колючую проволоку и разбежались по окрестностям.

По словам Анны Хакль, в тот день по деревне проехала машина с громкоговорителем. Нацисты сообщали, что из лагеря сбежали заключённые.

— На следующий день моя старшая сестра увидела возле церкви грузовик с телами. По улице текла кровь. Об этом она рассказала маме. Мама была тронута. Сразу сказала, что, если кто-то из сбежавших придёт к нам, мы обязательно им поможем, — рассказала она.

Австрийцы организовали тщательный поиск пленных, подключили полицию и добровольцев. Трупы найденных свозили в город Рид-ин-дер-Ридмарк. Там во дворе одной из местных школ сваливали тела. На доске мелом отмечали число убитых. Сейчас на этом месте стоит памятник.

— В один из тех дней в заднюю дверь нашего дома постучали. На пороге стоял мужчина. Он сказал, что он переводчик из Линца, и попросил еды. Мама ответила: "Входи, я знаю, кто ты. Тебе здесь нечего бояться", — отметила Хакль.

Мать Анны рассказала советскому солдату, что у неё самой на фронте пятеро сыновей и она хочет, чтобы они вернулись домой. Соответственно, и их матери с таким же нетерпением ждут их возвращения.

В своём доме её семья Лангталлеров из общины Швертберг три месяца укрывала двух сбежавших из лагеря советских военнопленных — Михаила Рябчинского и Николая Цемкало. Кроме них из совершивших побег офицеров выжило лишь девять человек. Помогали им ещё две смелые австрийские семьи — Виттенбергеры из Ланценберга и Мачербауеры из Доппеля.

В свою очередь те, кто организовал побег — Герой Советского Союза Николай Власов, полковник Александр Исупов, полковник Кирилл Чубченков, командир эскадрильи капитан Геннадий Мордовцев, — погибли.