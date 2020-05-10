Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Телеведущая Ольга Бузова попала под шквал критики после того, как выложила в соцсетях кадры фотоссесии в лесу, которую она посвятила празднику 9 Мая.

В День Победы Бузова сначала выложила в своём аккаунте в "Инстаграме" видео, на котором она, облачённая в военную форму, читает стихотворение, затем рассказала о воевавших членах своей семьи, после чего попыталась воссоздать кадры эпохи Великой Отечественной войны вместе со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном.

И хотя некоторым фолловерам фотосесссия и тематическое видео понравились, другие интернет-пользователи посчитали это позёрством и попыткой "примазаться" к исторически важному для россиян дню.

"А можно было не краситься? Гораздо было б лучше. В войну некогда было мулеваться. Думали о другом. А здесь только всё на камеру и показуха одна", "К чему это фото в этой форме? Кощунство какое-то...", "Уж святое бы не трогала", "Маскарад. Опошливание того времени. Не было таких фронтовых сестёр", "Зачем этот цирк устраивать? Что за дешёвая пародия на страшное время, на страдания людей?" — написали пользователи Сети.

Особенно жестоко исполнительницу хита "Мало половин" раскритиковала блогер Лена Миро, отметившая, что считает такие посты хайпом на костях погибших военных.

— Меня воротит, когда гимнастёрки и солдатские сапоги напяливают столичные тусовщики — плесень на теле народа. В таких сапогах погиб мой прадед. В такой форме моя бабушка вытаскивала на себе солдатиков с поля боя. Не смейте, твари! — написала она.