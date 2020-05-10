В Алма-Ате провели персональное возложение цветов для ветерана, которого 9 Мая не пустили к Вечному огню

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Власти Алма-Аты провели персональное возложение цветов для 89-летнего ветерана Ивана Акимовича Абдулова, которого в День Победы не пустили к Вечному огню из-за ситуации с коронавирусом. Кадры публикует Tengrinews.

Представители властей города извинились перед ветераном, объяснив, что парк, где расположен Вечный огонь, закрыт на карантин из-за CoViD-19.

Напомним, 9 Мая в Сети появились кадры из Алма-Аты, на которых ветеран в военной форме пришёл с цветами к парку города, где расположен Вечный огонь. Но из-за ситуации с коронавирусом полиция не пустила его внутрь. Местные жители обращались к правоохранителям с просьбой разрешить мужчине возложить цветы, но они были неумолимы. В итоге он отдал цветы одному из присутствующих на месте молодых людей и ушёл.