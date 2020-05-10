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Ушёл из жизни музыкальный продюсер, отец рэпа Андре Харрелл

Экс-участник хип-хоп дуэта скончался на 60-м году жизни.

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Андре Харрелл. Фото © Instagram / revolttv

В возрасте 59 лет умер музыкальный продюсер и бывший участник хип-хоп дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde Андре Харрелл. Об этом сообщает TMZ.

По данным СМИ, рэпер умер от острой сердечной недостаточности, которой страдал в последние годы жизни. Эту информацию подтвердила супруга Харрелла.

Музыканта называли отцом рэпа. Известность Харрелл получил, когда стал выступать в дуэте Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, первым хитом которого стала песня Genius Rap. Позже рэпер основал свою продюсерскую компанию Uptown Records.

Ранее Лайф рассказывал о смерти одного из отцов рок-н-ролла Литл Ричарда.

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