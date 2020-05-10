Хакеры пытались сорвать онлайн-шествие "Бессмертного полка"

На сайт проекта "Бессмертный полк", онлайн-шествие которого стартовало 9 Мая и продлится две недели, в День Победы было совершенно несколько хакерских атак. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

— Непосредственно перед праздничной датой сайт трансляции победного шествия, сайт движения "Бессмертный полк", сайт движения "Волонтёры Победы", участники которого помогали в организации шествия, а также телефон горячей линии акции, особенно востребованной в канун праздника, неоднократно подвергались атакам хакеров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая атака мощностью 18 500 запросов в секунду произошла с шести до девяти часов утра 9 Мая, а её пик пришёлся на 7:50. В результате сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, доступ пользователей был затруднён. Специалисты оперативно восстановили работу сервиса и устранили уязвимость. Позже, в 11 утра, произошла ещё одна атака аналогичной мощности, однако она уже не оказала влияния на работоспособность сайта.

Отмечается, что партнёры акции и разработчики онлайн-платформы ПАО "Сбербанк" сделали всё необходимое, чтобы отразить атаки, призванные вывести систему из строя с помощью большого количества единовременных запросов. На данный момент трансляцию посмотрело уже более 7,5 миллиона человек.