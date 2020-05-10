В ЭИСИ считают душевным и вдохновляющим онлайн-формат 9 Мая

Руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына заявила в беседе с Лайфом, что России удалось отпраздновать День Победы в онлайн-формате не менее душевно, чем в традиционном.

— Действительно, мы фактически в новых реалиях встретили 9 Мая. По факту мы можем посмотреть, увидеть, что получилось не менее душевно, не менее вдохновляюще, чем обычно проходит в офлайн-формате, — сказала она.

Кислицына отметила, что в российских регионах были разные активности вроде фотовыставок, песен, флешмобов, а также проходили глобальные федеральные акции, как "Окна Победы", "Поём двором".

По её словам, в связи с распространением коронавирусной инфекции в России проведено много "скрепляющих" акций, которые вполне могут стать добрыми традициями и в посткоронавирусное время.

— Фактически получилось так, что пандемия позволила появиться новым цифровым форматам празднования таких великих дат, что казалось слабо реализуемо, но по факту мы видим, насколько удачно всё сложилось, — добавила она.

В заключение Кислицына подчеркнула важность участия губернаторов регионов в Дне Победы. По её словам, они по-разному подошли к празднованию даты. Некоторые из них остались верны классическим форматам (позвонить, положить цветы от имени ветеранов), а другие проявили творческую смекалку, спев песни, прочитав стихи военных лет.