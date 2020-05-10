Путин уверен, что для сохранения памяти о Великой Отечественной войне не нужна пропаганда

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что для сохранения памяти народа о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге предков не нужно никакой пропаганды.

— Безусловно, движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране — "Бессмертный полк", говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1"

Глава государства заверил, что память о триумфальной Победе навсегда останется с россиянами. Президент отметил, что Россия в составе Советского Союза понесла в войне самые большие потери и об этом будут вспоминать не долгие годы, а всегда.