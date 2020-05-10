Более миллиона человек из 60 стран поддержали акцию и спели "День Победы" на родном языке

Более 1,1 миллиона человек из 60 стран мира приняли участие в акции "День Победы на разных языках" и спели легендарную песню. Об этом рассказали в пресс-службе партии "Единая Россия", выступившей организатором.

Участники, принявшие вызов, загрузили в Сеть более 50 тысяч роликов.

Заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн признался, что результаты акции "превзошли самые смелые ожидания".

— Самое главное — наша акция ещё раз подтвердила единство и братство всех народов России и бывшего Советского Союза, усилиями которых 75 лет назад была одержана Победа, — добавил он.

Акция "День Победы на разных языках" будет проводиться до 11 мая. Чтобы принять в ней участие, нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru и с помощью интерактивного сервиса "Караоке" спеть песню на своём родном языке.