Грузовик с россиянином съехал с дороги и упал в Дарьяльское ущелье в Грузии

В Грузии грузовик с россиянином съехал с дороги и упал в Дарьяльское ущелье. Об инциденте рассказали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

Из деформированной кабины спасатели вытащили мужчину, врачи зафиксировали у него травмы конечностей.

— Пустой грузовой автомобиль, перевозящий жидкий газ, упал в Дарьяльское ущелье с проезжей части дороги... На место прибыли спасательные и пожарные группы главуправления региона Мцхета-Мтианети. Из деформированной кабины спасатели вывели одного гражданина России, — приводит сообщение РИА "Новости".

С места происшествия россиянина увезли в больницу.