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Грузовик с россиянином съехал с дороги и упал в Дарьяльское ущелье в Грузии

Мужчина получил травмы, но выжил.

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Фото © Flickr / Levan Gokadze

В Грузии грузовик с россиянином съехал с дороги и упал в Дарьяльское ущелье. Об инциденте рассказали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

Из деформированной кабины спасатели вытащили мужчину, врачи зафиксировали у него травмы конечностей.

Пустой грузовой автомобиль, перевозящий жидкий газ, упал в Дарьяльское ущелье с проезжей части дороги... На место прибыли спасательные и пожарные группы главуправления региона Мцхета-Мтианети. Из деформированной кабины спасатели вывели одного гражданина России, — приводит сообщение РИА "Новости".

С места происшествия россиянина увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в ДТП с тремя автомобилями в Санкт-Петербурге погиб один человек. Позже появилось видео с моментом столкновения машин.

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