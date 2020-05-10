Пригожин — об акции "День Победы" на разных языках": Нас объединила общая песня

Продюсер Иосиф Пригожин отметил важность международной акции "День Победы" на разных языках".

— Никто так не объединяет, как песня, как победа. Поэтому нас объединила победа и песня, общая победа, общая песня. Хорошо, что, несмотря на коронавирус, победу у нас не отнять. Кто-то пытается это сделать, но не получится, — сказал Лайфу Пригожин.

Он добавил, что его супругу певицу Валерию зацепило заявление Белого дома о победе США и Британии над нацизмом, в котором СССР даже не упоминается.