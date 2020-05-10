НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Пригожин — об акции "День Победы" на разных языках": Нас объединила общая песня

В ней приняли участие более миллиона человек из 60 стран.

1564
Post cover

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Продюсер Иосиф Пригожин отметил важность международной акции "День Победы" на разных языках".

Никто так не объединяет, как песня, как победа. Поэтому нас объединила победа и песня, общая победа, общая песня. Хорошо, что, несмотря на коронавирус, победу у нас не отнять. Кто-то пытается это сделать, но не получится, — сказал Лайфу Пригожин.

Он добавил, что его супругу певицу Валерию зацепило заявление Белого дома о победе США и Британии над нацизмом, в котором СССР даже не упоминается.

В акции "День Победы" на разных языках" приняли участие главы Бурятии и Тувы. Они исполнили легендарную песню композитора Давида Тухманова на родных языках. Также бойцы Росгвардии спели композицию на девяти языках: аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском. Всего к акции присоединилось более миллиона человек из 60 стран. Они загрузили более 50 тысяч видео в Сеть.

Выбор редакции

Loading...