Пригожин — об акции "День Победы" на разных языках": Нас объединила общая песня

Продюсер Иосиф Пригожин отметил важность международной акции "День Победы" на разных языках".
— Никто так не объединяет, как песня, как победа. Поэтому нас объединила победа и песня, общая победа, общая песня. Хорошо, что, несмотря на коронавирус, победу у нас не отнять. Кто-то пытается это сделать, но не получится, — сказал Лайфу Пригожин.
Он добавил, что его супругу певицу Валерию зацепило заявление Белого дома о победе США и Британии над нацизмом, в котором СССР даже не упоминается.
В акции "День Победы" на разных языках" приняли участие главы Бурятии и Тувы. Они исполнили легендарную песню композитора Давида Тухманова на родных языках. Также бойцы Росгвардии спели композицию на девяти языках: аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, коми, татарском, тувинском и русском. Всего к акции присоединилось более миллиона человек из 60 стран. Они загрузили более 50 тысяч видео в Сеть.