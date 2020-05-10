В Бурятии пьяный односельчанин отнял у ветерана медаль и деньги в День Победы

Пьяный мужчина 9 Мая заявился в квартиру 92-летнего жителя села Гремячинск и стал требовать деньги. Получив отказ, он схватил памятную медаль и силой отобрал у участника боевых действий пакет с тремя тысячами рублей, который тому вручила администрация района. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Бурятия.

Далеко уйти с добычей ему не удалось. Ветеран обратился в полицию, и уже через час нетрезвого 52-летнего вора задержали. Медаль и часть украденных денег вернули законному владельцу, а в отношении злоумышленника возбудили дело по статье "Грабёж".

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