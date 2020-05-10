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Путин: Россия надёжно защищена от посягательств извне

Накануне президент отметил, что страна при любых условиях продолжит укреплять войска.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин заверил, что страна сегодня абсолютно защищена от любых посягательств со стороны других государств.

С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне, — сказал российский лидер в эфире телеканала "Россия-1".

Накануне президент России во время поздравления всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы отметил, что Россия всегда, вне зависимости от условий, будет совершенствовать Вооружённые силы и укреплять их новейшим оружием и техникой.

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