Путин: Россия надёжно защищена от посягательств извне

Президент России Владимир Путин заверил, что страна сегодня абсолютно защищена от любых посягательств со стороны других государств.

— С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне, — сказал российский лидер в эфире телеканала "Россия-1".