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Путин высказался о национальной идее России

Он объяснил, что нужно не только почитать героическое прошлое, но и смотреть в будущее.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Национальная идея России заключается в патриотизме, направленном на развитие страны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент будущего выпуска в "Инстаграме" опубликовал ведущий Павел Зарубин.

Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперёд, — добавил российский лидер.

Глава государства отметил, что залог успеха заключается в том, чтобы не только почитать героическое прошлое, но и смотреть в будущее.

Ранее Путин назвал патриотизм главной идеей, объединяющей россиян.

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