Путин высказался о национальной идее России

Национальная идея России заключается в патриотизме, направленном на развитие страны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент будущего выпуска в "Инстаграме" опубликовал ведущий Павел Зарубин.

— Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, её движению вперёд, — добавил российский лидер.

Глава государства отметил, что залог успеха заключается в том, чтобы не только почитать героическое прошлое, но и смотреть в будущее.