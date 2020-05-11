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В небо Екатеринбурга в честь 75-летия Победы запустили аэростат с портретом Жукова

Воздушные шары с изображениями спортсменов — участников ВОВ поднялись в 15 городах страны.

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Федерация бокса России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне устроила акцию, в рамках которой в 15 городах России поднялись воздушные шары с портретами спортсменов, которые участвовали в военных действиях, Знаменем Победы и изображением Верховного главнокомандующего.

В Екатеринбурге аэростат поднял в небо полотно с портретом маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Организаторы благодарят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за помощь в проведении акции.

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