В небо Екатеринбурга в честь 75-летия Победы запустили аэростат с портретом Жукова

Федерация бокса России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне устроила акцию, в рамках которой в 15 городах России поднялись воздушные шары с портретами спортсменов, которые участвовали в военных действиях, Знаменем Победы и изображением Верховного главнокомандующего.
В Екатеринбурге аэростат поднял в небо полотно с портретом маршала Победы, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Организаторы благодарят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за помощь в проведении акции.