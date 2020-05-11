В небо Екатеринбурга в честь 75-летия Победы запустили аэростат с портретом Жукова

Федерация бокса России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне устроила акцию, в рамках которой в 15 городах России поднялись воздушные шары с портретами спортсменов, которые участвовали в военных действиях, Знаменем Победы и изображением Верховного главнокомандующего.