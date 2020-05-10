На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото одного из лидеров Третьего рейха

Фотографию одного из главных деятелей Третьего рейха, нацистской партии и рейхсфюрера СС, Генриха Гиммлера, разместили на странице солдата на сайте "Бессмертного полка". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора движения в Ростове-на-Дону Андрея Кудрякова.

Волонтёры движения не узнали на фотографии одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера и пропустили кадр для публикации под именем советского полковника Висилия Алексеева из Ростовской области.

— Мы с правоохранительными органами разберёмся, кто это сделал. Наверняка психически нездоровый человек, — сказал Кудряков, подчеркнув, что в годы войны нацисты уничтожили подавляющую часть мирного населения Ростова-на-Дону.

При этом Кудряков добавил, что фотография Гиммлера является не единственной "попыткой вброса" в систему. Ранее неизвестные пытались загрузить на сайт "Бессмертного полка" снимки немецкого фюрера Адольфа Гитлера и "прочих палачей".

В движении добавили, что приняты все меры по удалению данной страницы и недопущению в будущем подобных случаев.

Напомним, Генрих Гиммлер — один из главных деятелей нацистской партии. Будучи одной из наиболее влиятельных фигур Третьего рейха, причастен к совершению нацистских преступлений, входит в число главных организаторов холокоста. Являясь ответственным за функционирование концлагерей, Гиммлер отдал приказы об уничтожении около 6 миллионов евреев, от 200 до 500 тысяч цыган и миллионов других узников.