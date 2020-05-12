Адвокат доцента-расчленителя Соколова сообщил об угрозах в свой адрес

Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова рассказал, что стал получать в свой адрес угрозы физической расправы. По словам Александра Почуева, подобное происходило и раньше, однако сейчас требования прекратить защиту доцента приобрели серьёзный характер.

— В мой адрес поступили угрозы физической расправы и моей публичной дискредитации в связи с осуществлением мной профессиональной деятельности адвоката в деле историка Соколова. Это не в первый раз, но сейчас я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье моих близких. Угрозы приобрели реальный и жёсткий характер, — рассказал Почуев Лайфу.

Он уверен, что злоумышленники решили стравить защиту Соколова с адвокатами потерпевшей стороны. Юрист также добавил, что травлю против него развязали в ряде СМИ, и допустил, что в ближайшее время в отношении него могут быть осуществлены информационные атаки и вбросы с целью дискредитации его профессиональной деятельности.

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела. Дело доцента-расчленителя поступило в суд Санкт-Петербурга, который отложил дату заседания до 13 мая.