"Будем сидеть на карантине". Из Вьетнама спецрейсом вернулись на родину 18 россиян — видео

Российские туристы со всего мира продолжают возвращаться на родину. Сегодня спецрейс Ханой — Москва с 18 россиянами прилетел из Вьетнама.

— Мы были там, где практически не было заболевших. В нашем городе только два человека было заражённых, — рассказал Лайфу пассажир рейса Валерий.

Российские туристы отмечают, что жители Вьетнама очень серьёзно отнеслись к режиму самоизоляции и честно его соблюдали. Наверное поэтому в стране мало заболевших и низкая смертность от коронавируса. Народ уже вернулся к обычной жизни.

— Вьетнам справился хорошо по сравнению с соседними странами. Филиппины и Индонезия страдают, Вьетнам быстро справился, это, конечно, удивляет. Там нет высокой смертности, народ вернулся к нормальной жизни. Люди честно отсидели изоляцию, и это, видимо, помогло, — сказала пассажирка рейса Дарья.

Вернувшиеся также отметили слаженную работу консульства РФ. Во Вьетнаме дипломаты приходили на помощь по каждому вопросу, да и организация возвращения россиян на родину была на хорошем уровне.

— Консульство во Вьетнаме очень помогало нам, здесь хорошая организация, — добавил пассажир Андрей.