За сутки в России выявлено 10 899 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили ещё 10 899 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, который контролирует ситуацию с эпидемией в России. При этом у 4704 (43,1%) нет клинических проявлений коронавирусной инфекции. А выписано по выздоровлению ещё 3711 человек.

— Всего в стране выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек, — говорится в сообщении штаба.

Больше всего выявленных новых случаев в Москве — 5392. Далее следуют Подмосковье (1063), Нижегородская область (354), Санкт-Петербург (339), Красноярский край (227).

Данные: Оперативный штаб

За сутки умерло 107 больных коронавирусной инфекцией. За всю эпидемию в России 2116 таких летальных случаев.