Пожарные прошли дезинфекцию после ликвидации возгорания в больнице в Петербурге — видео

После тушения огня в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где проходили лечение больные коронавирусом, пожарных отправили на прохождение процедуры дезинфекции. Как сообщили Лайфу в местном управлении МЧС России, решение о карантине пока не принималось.

— Проводится дезинфекция личного состава, на данный момент речи об отправке на карантин спасателей нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также источник Лайфа в экстренных службах города пояснил, что процесс составления списка погибших в результате пожара осложнён. К утру в больнице были скончавшиеся от коронавирусной инфекции. Кто-то из них мог быть ошибочно учтён как погибший от пожара. Врачи и спасатели сейчас сопоставляют информацию.