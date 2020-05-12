При пожаре в реанимации больницы в Петербурге погибло пять человек

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В результате пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибло пять человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в одной из палат на шестом этаже. По предварительной информации, загорелся аппарат ИВЛ. Всего на этаже находилось 176 человек.
Фото © ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
По информации МЧС, площадь пожара составила десять квадратных метров. Возгорание было локализовано через 26 минут после прибытия спасателей на место происшествия.
Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара в подмосковном хосписе погибло девять человек. Отмечается, что по документам это был обычный дом. Организатор учреждения вскоре был задержан.