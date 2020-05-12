Во вторник в Москве ожидаются дожди и до +26 градусов

Во вторник, 12 мая, погода в столичном регионе будет облачная с прояснениями, местами возможны дожди, переходящие в грозы, и порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днём воздух в российской столице прогреется до +24...+26 °С, ночью температура опустится до +3...+5 °С. В ночные часы возможно выпадение мокрого снега. Ветер будет южной четверти, со скоростью 7–13 м/с. Возможны порывы до 15–20 м/с.

В Подмосковье температура воздуха днём составит +21...+26 °С, однако специалисты предупреждают, что уже к вечеру она опустится до +8 °С. Ночью ожидается до +3...+5 °С. Атмосферное давление будет слабо снижаться и составит 734 мм рт.ст.