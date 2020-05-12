Врачи заявили о возможном бесплодии у женщин из-за коронавируса

Учёные из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University) провели исследование, в результате которого выяснили, что женщины, заболевшие коронавирусом, возможно, станут бесплодными, сообщают "Известия".

Врачи пришли к выводу, что данная инфекция может негативно влиять на репродуктивную систему.

Учёные также добавили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно через него вирус проникает в организм женщины. Специалисты также рассказали о наличии этого белка не только в лёгких, но и в печени, почках, а также в ЦНС.

Специалисты предупреждают, что CoViD-19 способен инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через "повсеместную экспрессию ACE2". Это и может привести к бесплодию женщины.

Кроме того, медики заявили, что также возможны сбои в менструальном цикле, нарушения в респираторном дистресс-синдроме у беременных и другие патологии.

Эксперты советуют после выздоровления от коронавирусной инфекции чаще проходить обследование у врачей.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов подтвердил, что многие вирусные инфекции оказывают плохое влияние на репродуктивную систему.