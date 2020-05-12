Власти Бурятии учреждают медаль для врачей за борьбу с коронавирусом

В Бурятии будет учреждена медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение дал глава региона Алексей Цыденов в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации с заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

— Медалью, которая приравнена к государственным наградам, будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с CoViD-19, — говорится в сообщении.

По словам главы республики, на медицинских работников в нынешнее время приходятся колоссальные нагрузки, которые они переносят, находясь в зоне высокого риска. Поэтому надо показать тем, кто задействован в борьбе с заболеванием, "нашу признательность".

Цыденов также рассказал, что по всей стране сейчас идёт перепрофилирование крупных медицинских организаций для борьбы с коронавирусом, в которую вовлечены все звенья, в том числе и республиканского здравоохранения. Он указывает, что в шести районах Бурятии, а также в Северобайкальске были созданы межрайонные центры для госпитализации пациентов с коронавирусом.