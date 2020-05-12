Специалист назвал факторы, которые могут "обмануть" тестирование на коронавирус

Неправильный результат тестирования на коронавирусную инфекцию может быть получен либо в результате несоблюдения правил подготовки к тестированию, либо при неправильном проведении процедуры взятия биологического материала. Об этом рассказал специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев в интервью РБК.

По его словам, для последнего, в частности, необходимо взять мазок с задней стенки глотки, с чем без проблем справляется квалифицированная медсестра. Однако если это делает сам пациент при "бесконтактном" тестировании, то есть риск снижения результативности.

— Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия, — пояснил Гордеев.

В то же время он отмечает, что повлиять на результативность может подготовка к тестированию самих пациентов. Это связано с тем, что эпителиальные клетки слизистой часто обновляются и могут быть буквально смыты в пищевод в процессе приёма пищи, питья или даже переизбытком слюны. Поэтому рекомендуется за три часа до тестирования воздержаться от еды, воды, курения и полоскания рта.