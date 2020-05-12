Биолог из США объяснила, как формируется иммунитет к коронавирусу

Лишь у 7–8% переболевших коронавирусной инфекцией формируется сильный и продолжительный иммунитет к заболеванию. Причём нередко это связано с тяжёлым протеканием болезни. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова, передаёт РИА "Новости".

— У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается, — отметила она.

При этом она указала на то, что примерно у такого же количества переболевших коронавирусом пациентов в крови не было обнаружено антител, как и признаков заражения. Это, по её словам, говорит о том, что организм победил вирус только с помощью интерферонов. Иммунитет в этой ситуации не успел сформироваться.

Остальная же часть победивших заболевание обзавелись иммунитетом к коронавирусу, однако как минимум у 40% из них он слабый. У некоторых пациентов уровень антител в крови резко падал в течение месяца после выздоровления, что несёт в себе риски повторного заражения.