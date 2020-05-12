В МЧС рассказали, как правильно снимать защитную маску, чтобы не заразиться CoViD-19

В условиях распространения коронавирусной инфекции специалисты МЧС рекомендуют использовать защитные маски, которые необходимо плотно закреплять на лице, а во время снятия не касаться руками их поверхности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

— Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Если вы её коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после использования одноразовую маску следует выбросить и ни в коем случае не надевать повторно. Заменить на новую также лучше и маску, поверхность которой отсырела. Вместо неё надо взять новую, сухую. Специалисты напоминают, что носить маски следует в местах скопления людей, а также при общении с людьми, у которых наблюдаются признаки заболевания.