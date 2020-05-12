Доктор Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что приём витаминных комплексов для профилактики заражения коронавирусной инфекцией бесполезен. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

— Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе: если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, если вы не можете пить, есть, глотать или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает, — отметил медик.

По словам Комаровского, витамины не помешают тем, кто неправильно подготовился к домашней самоизоляции и купил такие вредные продукты, как чипсы, орешки и другие.