В Китае за сутки коронавирусом заразился один человек

Китайские медики за последние сутки зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а также выявили 15 бессимптомных носителей.
Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело 27 пациентов, никто не умер.
Сообщается, что единственный зафиксированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности в Китае сейчас выявлен 1691 ввозной случай заболевания коронавирусом, всё ещё болеет 80 человек, 1611 пациент выздоровел.
— Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 115 человек (10 человек находятся в тяжёлом состоянии), 78 171 человек выписан из больниц, 4633 скончались, — говорится в сообщении госкомитета.
Коронавирус: Главное
С 1 апреля китайские власти публикуют данные о тех случаях, когда болезнь протекает без симптомов. За последние сутки выявлено 15 таких прецедентов, все локальные. За минувшие сутки из карантина выпущено 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких явных симптомов не было. Под наблюдением медиков остаётся 760 бессимптомных носителей.