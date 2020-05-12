В Китае за сутки коронавирусом заразился один человек

Китайские медики за последние сутки зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а также выявили 15 бессимптомных носителей.

Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело 27 пациентов, никто не умер.

Сообщается, что единственный зафиксированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.

В общей сложности в Китае сейчас выявлен 1691 ввозной случай заболевания коронавирусом, всё ещё болеет 80 человек, 1611 пациент выздоровел.

— Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 115 человек (10 человек находятся в тяжёлом состоянии), 78 171 человек выписан из больниц, 4633 скончались, — говорится в сообщении госкомитета.