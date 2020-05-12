В Приморье пока не собираются снимать или смягчать ограничительные меры

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Эпидемиологическая обстановка в крае остаётся непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать всё, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований, — сказал глава Приморья.

Главный санитарный врач края Татьяна Детковская сообщила, что за последние сутки зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом, всего в Приморском крае инфекция выявлена у 955 человек.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко добавила, что 66 инфицированных находятся в тяжёлом состоянии, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По её словам, в медицинских учреждениях развёрнуто 1168 коек для лечения тех, кто заболел коронавирусом.