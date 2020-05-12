Причиной пожара в больнице в Санкт-Петербурге мог стать аппарат ИВЛ

Причиной пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибло пять человек, вероятнее всего, стала неисправность в аппарате для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах города.

Также источник уточнил, что четверо погибших находились в палате № 2. Ещё один — в соседней, пятой, палате. Все они были подключены к аппаратам ИВЛ.

Согласно последним данным, в общей сложности на шестом этаже больницы, где вспыхнул пожар, находилось более 170 человек. Большинство из них — пациенты с коронавирусной инфекцией, а также те, у кого ещё не было подтверждено это заболевание. Все люди были эвакуированы на первый этаж.