В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, которые разбились в 1942 году

Участниками поискового объединения "Авиапоиск" в Хабаровском крае были обнаружены места крушения двух советских бомбардировщиков ДБ-3, которые разбились в 1942 году. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

— Находки обнаружены в ходе полевых разведывательных поездок на место, определённое по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый самолёт был обнаружен недалеко от Хабаровска, он потерпел крушение в ночь с 9 на 10 мая в ходе учений по противовоздушной обороне. Причиной трагедии стало возгорание двигателя в воздухе. Пять человек экипажа под командованием старшего лейтенанта Филимонова Василия Михайловича погибли.