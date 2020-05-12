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В Хабаровском крае нашли два бомбардировщика, которые разбились в 1942 году

На местах крушения будут установлены памятные таблички.

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Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Участниками поискового объединения "Авиапоиск" в Хабаровском крае были обнаружены места крушения двух советских бомбардировщиков ДБ-3, которые разбились в 1942 году. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Находки обнаружены в ходе полевых разведывательных поездок на место, определённое по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый самолёт был обнаружен недалеко от Хабаровска, он потерпел крушение в ночь с 9 на 10 мая в ходе учений по противовоздушной обороне. Причиной трагедии стало возгорание двигателя в воздухе. Пять человек экипажа под командованием старшего лейтенанта Филимонова Василия Михайловича погибли.

Место падения второй машины обнаружено неподалёку от бывшего аэродрома Подали. Известно лишь, что это произошло 6 января 1942 года, все три члена экипажа погибли. Поисковиками были обнаружены детали с номерами агрегатов, что позволило установить их принадлежность. На местах крушения самолётов будут установлены памятные таблички с информацией о трагедии и погибших.

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