Всех жителей Ухани проверят на коронавирус из-за риска повторной волны эпидемии

Рабочая группа в уханьском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции приняла решение о проведении в десятидневный срок массового тестирования всех жителей города на наличие симптомов заболевания после того, как были выявлены новые локальные случаи заражения. Об этом сообщает портал Pengpai.

— Каждый округ в течение указанного срока организует план скрининга вирусных нуклеиновых кислот для всех жителей в своей юрисдикции, — говорится в сообщении.

По данным издания, причиной для проведения массового тестирования стало возобновление регистрации на территории города случаев заражения, чего не происходило на протяжении более чем 30 дней. 9 мая был зафиксирован первый пациент с подтверждённым диагнозом, а также 16 вероятных бессимптомных носителей. На следующий день заболевания пятерых из них были переквалифицированы в подтверждённые случаи.