В Москве 12 мая пассажирам без масок и перчаток будут лишь выносить предупреждение

В Москве начал действовать обязательный масочный режим. Ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным для посещения общественных мест и транспорта. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч. Однако, как сообщил и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, в первый день действия этих мер, 12 мая, будут только выносить предупреждение.

— При появлении только в масках или только в перчатках [это] будет считаться нарушением. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем прежде всего выносить предупреждения. Но в дальнейшем будем вынуждены применять более строгие меры, — сказал Султанов в эфире Первого канала.

На станциях и в поездах метро сотрудниками ведомства совместно с полицией будут проводиться рейды по выявлению нарушителей. Кроме того, факты нарушений будут фиксировать и камеры видеонаблюдения в столичной подземке.