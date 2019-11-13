СМИ: Доцент-расчленитель убил аспирантку, пока она спала

У них была ссора, после которой девушка отправилась в кровать, а Олег Соколов, как считает следствие, начал готовиться к убийству.

Доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, пока она спала. О такой версии следствия по поводу этого жуткого убийства узнала "Фонтанка.ру".

Ранее считалось, что Соколов убил свою возлюбленную во время ссоры. Однако оказалось, что смерть Ещенко наступила во сне. После конфликта девушка пошла спать, а доцент, как считает следствие, выстрелил ей в висок, а затем ещё три раза сделал контрольные выстрелы. Смерть Ещенко наступила в два часа ночи.

Напомним, Олег Соколов был задержан 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. В квартире доцента были обнаружены другие останки убитой Анастасии Ещенко. На допросе Соколов признал свою вину и был арестован на два месяца.