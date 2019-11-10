Доцент СПбГУ признал вину в убийстве студентки и раскаялся

Представитель Соколова подчеркнул, что, несмотря на согласие врачей на проведение следственных действий, состояние его здоровья "вызывает вопросы".

Задержанный по подозрению в убийстве 24-летней девушки доцент СПбГУ Олег Соколов признал свою вину и раскаялся. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

— В настоящий момент наш подзащитный находится в ИВС. Даёт признательные показания, осуществляются следственные действия, — рассказал Лайфу Почуев.

По данным "Комсомольской правды", Соколов раскаялся, но не стал давать более подробных показаний, так как находится в шоке. Адвокат историка также призвал воздержаться от осуждения его поступка до суда.

— Виновным у нас признаёт суд. Общество разделилось на два лагеря. Кто-то осуждает моего подзащитного, кто-то не может поверить в то, что он мог совершить убийство. Ведь Олег Соколов — личность известная. Он сделал много хороших поступков, — сказал он газете.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело его 24-летней аспирантки. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Сейчас мужчина задержан, он находится в больнице с обморожением в тяжёлом состоянии. Лайф сообщал, что судебное заседание, на котором решат вопрос об аресте историка, будет проходить в Октябрьском районном суде 11 ноября.