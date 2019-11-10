Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в больнице в тяжёлом состоянии

Историк оказался в медицинском учреждении после падения в воду на набережной реки Мойки.

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов находится в больнице с обморожением в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу Мариинской больницы.

— Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжёлое, — говорится в сообщении.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело.

СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной.