Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в больнице в тяжёлом состоянии

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов находится в больнице с обморожением в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу Мариинской больницы.
— Соколов сейчас у нас в больнице, состояние тяжёлое, — говорится в сообщении.
Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело.
СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.
Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной.
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